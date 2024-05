Salerno, premiate 24 ostetriche per i 35 anni di iscrizione all'ordine Emozione speciale per Maria Di Matteo che ha da poco abbracciato il suo primo nipotino

Da quando nella notte dei tempi c’è stata una donna in procinto di partorire, accanto a lei c’è sempre stata un’altra donna: l’ostetrica. Una figura professionale fondamentale che, con esperienza, professionalità, sensibilità e affetto, rappresenta un autentico “angelo custode" per ogni partoriente. Oltre alle competenze scientifiche è, infatti, soprattutto il suo lato umano a risultare determinante nella fasi - tanto belle quanto complicate - in cui una donna si appresta a mettere al mondo una nuova vita. Momenti caratterizzati da un mix incredibile di emozione, gioia e tanta adrenalina che sono pane quotidiano per ogni ostetrica.

Una figura professionale che Papa Francesco ha definito tra più belle e che oggi è stata omaggiata a Salerno. L’ordine della professione di ostetrica ha, infatti, festeggiato le sanitarie che hanno raggiunto lo straordinario traguardo dei 35 anni d’iscrizione all’ordine e di esercizio professionale. In occasione del workshop “Mani sicure, Mani competenti. L’arte ostetrica nella misurazione Sinfisi/Fondo”, la presidente provinciale Roberta Sapere ha conferito una pergamena di benemerito ed una speciale medaglia a 24 ostetriche salernitane che da oltre un trentennio rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per la sanità territoriale e per migliaia di donne. Un momento di gioia, caratterizzato da sorrisi, soddisfazione e anche un bel po’ di emozione per il cammino professionale fatto in questi anni.

Ben rappresentata la “squadra” del Ruggi che ha visto tra le premiate Giovanna Pisapia, Angelina Oricchio e Maria Di Matteo. Un momento particolarmente emozionante soprattutto per quest’ultima, perno della sanità salernitana che, dopo aver supportato tante mamme e “abbracciato” tanti bambini, pochi giorni fa ha accolto il piccolo Vittorio, il suo primo nipotino.

Maria, tra l’altro, ha l’arte ostetrica nel Dna in quanto si è appassionata a questa professione sin dall'infanzia, in quanto figlia dell'ultima ostetrica condotta di Baronissi, Gina Concilio. Disponibilità e amore per la professione sono gli aspetti che la contraddistinguono da sempre nel suo saper essere ostetrica e che da oltre 30 anni la rendono un punto di riferimento sia per le colleghe che per tante partorienti.