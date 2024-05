Nave con passata di pomodoro cinese, "blitz" di Coldiretti al porto di Salerno L'iniziativa per la tutela del Made in Italy

Una nave che trasporta un carico di passata di pomodoro proveniente alla Cina diventa l'occasione per sottolineare la necessità di salvaguardare le produzioni "Made in Italy".

E' il senso dell'iniziativa promossa questa mattina da Coldiretti Salerno, con un vero e proprio blitz dei componenti dell'associazione.

Al molo Pisacane gli attivisti si sono fatti trovare per "accogliere" l'imbarcazione partita dallo Xinjiang, nella Cina nordoccidentale.

Un presidio a terra e via mare, con 6 gommoni e circa 150 manifestanti. L'obiettivo è fermare quella che viene definita "concorrenza sleale" da parte del gigante cinese. Specialmente in un comparto, come quello agroalimentare, dove l'Italia può contare su produzioni di alta qualità.

Iniziativa, quella di Salerno, congiunta con Bari dove altri rappresentanti di Coldiretti sono mobilitati per bloccare una nave carica di grano turco.