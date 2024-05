Ingegneria, confronto a Salerno su etica e deontologia della professione Appuntamento previsto per il 1 giugno: saranno conferiti anche le onorificenze di senatore

Una professione, quella dell’ingegnere, sempre più appetibile nell’ambito del panorama della formazione universitaria in Italia. Il numero di laureati in ingegneria, di primo e secondo livello, ha toccato nel 2021 il picco massimo mai raggiunto di oltre 56 mila e anche il numero di immatricolati appare in crescita e, nell’anno accademico 2021-22, è arrivato a sfiorare i 60 mila individui. Numeri che se da un lato palesano l’appeal crescente della professione, dall’altro impongono la necessità di lavorare per rendere sempre più calzanti i percorsi formativi alle esigenze del mondo del lavoro, senza dimenticare valori etici e deontologici che devono continuare ad essere stelle polari della professione.

In quest’ottica si colloca il convegno del primo giugno, alle ore 9, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno: “Creare le condizioni per l'immediato inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti è uno dei compiti peculiari di un sistema ordinistico autorevole – afferma il presidente Raffaele Tarateta -. Le possibilità affinché ciò avvenga vanno programmate su diversi livelli che comprendano ed inglobino il percorso di studio e quello del mondo del lavoro. In questo contesto, l'Ordine ha un ruolo cerniera per supportare un sistema in continua evoluzione e favorire la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla domanda e alla conseguente costruzione di un'offerta che mira alla formazione di professionalità valide, efficienti, versatili e pronte all'uso. In questa ottica - continua il presidente Tarateta -, è necessario quindi, garantire il progressivo miglioramento delle conoscenze e l'aggiornamento delle competenze utili a salvaguardare gli interessi collettivi, nel pieno rispetto dei valori etici e deontologici”.

Ecco perché il convegno unirà decani dell’ Ordine e Giovani Ingegneri, passato e presente insieme, per dare forza e radici al futuro. L’appuntamento è a partire dalle 9 nella sala conferenze dell’hotel Saint Joseph in via Salvatore Allende a Salerno. Dopo i saluti di benvenuto del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Raffaele Tarateta, quelli istituzionali del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Angelo Domenico Perrini e del coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, Armando Zambrano, si darà spazio alle relazioni ed alla tavola rotonda. Nel corso dei lavori sarà presentato anche il corso di “Startup Professionale dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno".

Alle 11 altro momento importante con la cerimonia di consegna delle onorificenze di senatore e senatore Emerito dell’Ordine. A chiudere il convegno un convivio celebrativo.