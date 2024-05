Salerno, l'estate è già iniziata: numeri da record e pieno di stranieri In vista del 2 giugno dati molto incoraggianti, pienone nelle strutture ricettive

Calendario alla mano, l’estate non è ancora arrivata. Ma le temperature di questi giorni hanno contribuito a far entrare nel vivo la stagione turistica con largo anticipo. In vista del 2 giugno i numeri sono molto incoraggianti. Al momento la città capoluogo ha raggiunto già il 78% di occupazione delle camere ma i dati sono destinati ancora a crescere. Una buona fetta di visitatori, tra l’altro, arriva dall’estero (circa il 64%), dato che conferma con la destinazione Salerno stia entrando sempre più nei circuiti internazionali. A rendere ancora più “turistica” la città, poi, è l’indotto crocieristico che, dopo il successo dello scorso anno, è ripartito con numeri importanti. Nel week-end sono attesi almeno 4mila croceristi che si divideranno tra Salerno, Costiera Amalfitana e isole del Golfo. In questo fine settimana, inoltre, è prevista l’apertura di molti stabilimenti balneari che garantiranno un servizio importante sia per i salernitani che per i turisti che vorranno trascorrere qualche ora di relax in riva al mare.