Raccolta differenziata a Salerno, da stasera stop alla sperimentazione Tarip Il test è durato tre mesi: "Dati utili per avere un quadro più completo e tariffe adeguate"

Con il conferimento dell’organico questa sera in città, e domani mattina nella frazioni collinari, termina la sperimentazione Tarip. Come si ricorderà la sperimentazione, a cui hanno aderito oltre 850 utenze domestiche, iniziò lo scorso 17 marzo.

"I conferimenti venivano effettuati utilizzando buste e sacchetti specifici riposti in un mastello di colore rosso e dotato di un codice identificativo dell’utenza, cosa che hapermesso di pesare ogni sera i quantitativi prodotti - fa sapere Salerno Pulita in una nota -. Dati utili per passare anche a Salerno dall’attuale tassa sui rifiuti alla tariffa puntuale, che oltre ai metri quadrati dell’abitazione e al numero dei componenti il nucleo familiare, tiene conto anche della quantità di conferimenti di rifiuti non differenziabili. Salerno Pulita ringrazia gli utenti che hanno partecipato alla sperimentazione, per la preziosa collaborazione garantita in questi tre mesi, e ricorda che il mastello rosso resta a loro e non va restituito".