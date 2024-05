Salerno, De Luca incontra al "Ruggi" 500 operatori socio-sanitari Dopo quasi due anni di attese saranno assunti negli ospedali campani

Dopo quasi due anni di attesa si è sbloccata l'assunzione di circa 500 operatori socio sanitari che prenderanno servizio negli ospedali della regione Campania. Questa mattina il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca li ha incontrati nell'aula “Scozia” dell'ospedale di Salerno. Al momento non sono stati resi noti ancora i numeri delle ripartizioni per strutture. Ma l'assunzione di personale garantirà comunque una boccata d'ossigeno importante in un ambito che, da tempo, era in sofferenza. De Luca, nel sottolineare il lavoro messo in campo dalla Regione Campania, ha incoraggiato i nuovi assunti, ribadendo l'importanza di avere dignità e rispetto per il lavoro.