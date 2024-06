Salerno perde la guerriera dei diritti:dolore per la morte di Margaret Cittadino Il cordoglio di associazioni e sindacati: guidava il Tribunale per la tutela dei malati

Solo la malattia ha potuto avere la meglio su di lei, dopo una lunga battaglia. Salerno piange la scomparsa di Margaret Ciittadino, storico esponente sindacale e presidente del Tribunale per i diritti del malato.

Una vita in prima linea per la tutela di lavoratori e persone: negli anni sono cambiati i ruoli e le responsabilità, ma lo spirito indomito è rimasto sempre lo stesso. Anche quando il fisico dava segnali di stanchezza, Margaret non ha mai fatto mancare la sua presenza e la sua forza d'animo: non c'era presidio, manifestazione o iniziativa pubblica dove non risuonasse la sua presenza e la sua voce.

Pazienti e cittadini perdono un punto di riferimento che negli anni si è fatta portavoce di istanze e diritti negati o comunque messi in discussione.

Tante, in queste ore, le reazioni del mondo politico, associativo e sindacale.

"La notizia della scomparsa di Margaret Cittadino oggi addolora una intera comunità. Margaret è stata una donna straordinaria che ha dedicato la sua esistenza alla difesa dei diritti dei lavoratori e dei malati, a difesa dell’universalità della sanità pubblica. Margaret è stata un faro di speranza per molti, un esempio di impegno e dedizione - il messaggio di Antonio Capezzuto, segretario della Fp Cgil Salerno -. La sua lunga militanza sindacale all’interno della Funzione Pubblica CGIL e nella CGIL confederale ha lasciato un’impronta indelebile. Ha lottato fino all’ultimo respiro per condizioni di lavoro dignitose, per la giustizia sociale e per una sanità accessibile a tutti. La sua passione e la sua determinazione ha ispirato generazioni di attivisti e lavoratori. Margaret non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide. Ha affrontato le difficoltà con coraggio e ha sempre cercato e proposto soluzioni. La sua voce si è levata contro le ingiustizie, i tagli al sistema sanitario e le carenze di personale. Ha lavorato instancabilmente per garantire che ogni cittadino avesse accesso a cure di qualità. Oggi, mentre diciamo addio a Margaret, la ricordiamo con gratitudine e riconoscenza. Il suo spirito combattivo e la sua dedizione rimarranno sempre nei nostri cuori. Continueremo a portare avanti la sua eredità, impegnandoci per un mondo più giusto e solidale. Addio, cara Margaret, riposa in pace".

Non è mancato il ricordo dell'associazione Memoria in movimento: "Sindacalista forte e determinata, comunista, donna seria che con il tuo esempio ed il tuo incessante lavoro, senza mai scadere nella retorica e nella banalità hai permesso a tante donne e uomini di lavorare con dignità, di sperare in un futuro migliore, sentendosi tutelati ed ascoltati. Sempre. Hai incarnato i valori in cui crediamo, che non hanno bandiera, se non quella degli ultimi. La nostra associazione, il movimento sindacale e operaio salernitano, la città intera con la tua scomparsa perdono un ulteriore punto di riferimento. Un baluardo per la difesa della democrazia e del protagonismo sociale degli ultimi. Ci mancherai. Ciao Margaret".