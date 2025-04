Prevendita Salernitana-Cosenza, prezzi al ribasso e "promo abbonato" confermata Il club granata tende la mano al popolo granata e chiede il supporto dell'Arechi

Partirà domani, mercoledì alle ore 10:00, la prevendita di Salernitana-Cosenza, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/25, in programma venerdì 25 aprile alle 15:00 allo stadio Arechi. Confermata la promo abbonati: fino alle ore 23:59 di mercoledì 23 aprile, inoltre, gli abbonati della corrente stagione calcistica potranno acquistare due biglietti a tariffa ridotta da destinare ad altri utilizzatori. Si ricorda che il codice promozionale da inserire in fase d’acquisto è il numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento e può essere utilizzato una sola volta. Pertanto, l’acquisto di due biglietti a tariffa agevolata deve essere effettuato in un’unica operazione. Prezzi stracciati: 5 euro per la Curva Sud Siberiano, 7 euro per i Distinti, 10, 14 e 20 euro rispettivamente Tribuna Azzurra, Verde, Rossa.

Tariffe al ribasso anche per i prezzi ordinari: 10 euro per la Curva Sud Siberiano, 14 per i Distinti. Rispettivamente 20, 30 e 40 euro per le Tribune Azzurra, Verde e Rossa. È possibile acquistare i tagliandi online a questo link e presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale. Nei settori locali, divieto di vendita per i residenti della provincia di Cosenza. Le modalità di vendita per il settore ospiti saranno comunicate successivamente.

Le persone diversamente abili, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00, dovranno inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di martedì 22 aprile ed entro e non oltre le 23:59 di mercoledì 23 aprile. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso venerdì 25 aprile dalle ore 12:00 alle ore 14:30 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di mercoledì 16 aprile fino alle 23:59 di giovedì 17 aprile. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.