Ex Salernitana, Simone Verdi riparte da Fabrizio Castori: arriva l'annuncio L'ex granata dopo sei mesi di inattività ripartirà dal Sudtirol

Un calciatore rimasto nel cuore di tutti i tifosi della Salernitana. Simone Verdi resterà per sempre nel cuore dei tifosi granata per essere stato tra i protagonisti principali della storica salvezza nel campionato 2021-2022, quella targata 7%. Da allora, per il trequartista, tanti problemi fisici e qualche lampo.

Quest'anno, dopo la prima parte vissuta ai margini del progetto Como, il trequartista aspettava una chance per potersi mettere in mostra. A credere nello scuola Milan l'ex Salernitana Fabrizio Castori. Il Sudtirol ha bruciato la concorrenza dello Spezia e si è aggiudicato il fantasista. Lo annuncia il club tirolese con una nota ufficiale: "L’FC Südtirol comunica che, in data odierna, il calciatore Simone Verdi ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, in virtù del nulla osta concesso dalla società Como 1907 - titolare dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore -, che ha concesso il suo svincolo in previsione dell’apertura della sessione invernale di calciomercato. L’FC Südtirol ringrazia la società Como 1907 per la consueta disponibilità dimostrata".