"In cammino per la salute", la due giorni Inps presso l'Azienda ospedaliera Il truck dell'Istituto in campo per fornire informazioni e assistenza

"In cammino per la salute", si chiude la due giorni organizzata dall'Inps di Salerno in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Una campagna itinerante che ha come obiettivo quello di "rafforzare il legame di fiducia tra l’Istituto e il territorio ed in particolare di raggiungere il personale sanitario direttamente nei luoghi di lavoro, offrire servizi informativi per l’assistenza alle persone fragili o non autosufficienti, incrementare la consapevolezza sui servizi erogabili".

Il truck itinerante dell’Istituto in sosta per due giorni presso l’area esterna adiacente alla sala convegni dell’Ospedale Ruggi: il personale Inps in campo per offrire assistenza alle lavoratrici, ai lavoratori e agli utenti del nosocomio salernitano con sportelli aperti al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 17.30, informazioni su pensioni e posizione assicurativa gestione pubblica e privata, ammortizzatori sociali e credito e welfare. Attivo, inoltre, un servizio di “accoglienza e orientamento”, per indirizzare gli utenti allo sportello competenti, accompagnarli all’uso dell’app "My Inps" e alla scoperta delle nuove possibilità tecnologiche offerte dall’Istituto.