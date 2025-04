Incidente stradale sull'A2: ferito gravemente un ventenne E' stato portato in ospedale ad Eboli in codice rosso

Grave incidente stradale questa mattia sull'A2, all'altezza di Eboli, in direzione Nord. Una Matiz, per cause ancora da accertare, è sbandata ferito un ventenne, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il malcapitato dalle lamiere della vettura.

I dettagli

Il ragazzo con politrauma è stato soccorso con una ambulanza del Vopi e l’auto medica ed è stato trasportato all’ospedale di Eboli in codice rosso. Indaga la Polstrada per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.