Salerno, Ciambriello presenta il report sulle carceri salernitane Il garante dei detenuti domani sarà a Palazzo di Città

Il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello presenterà la “Relazione annuale 2023”, elaborata in collaborazione con l’Osservatorio regionale sulla vita detentiva. La raccolta dei dati e dei numeri servirà a fare luce sulla comunità penitenziaria, sulla sanità, sui detenuti tossicodipendenti e malati di mente, e i dati che riguardano i detenuti in misura alternativa al carcere. Il report sarà la fotografia in bianco e nero della provincia di Salerno.

Sono stati invitati ad essere presenti per un saluto l'assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili del Comune di Salerno, Paola De Roberto, e dopo l’intervento del Garante Ciambriello interverranno il Procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli, il magistrato di Sorveglianza Tribunale di Salerno, Monica Amirante, la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, Patrizia Imperato e la Direttrice U.E.P.E. di Salerno, Roberta Lakelin.

L’appuntamento è per domani (lunedì 24 giugno) alle ore 10.30 presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città di Salerno.