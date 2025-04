A Ravello un convegno di studi su "Sicurezza e nuove minacce del Cyberspace" L'evento è stato promosso dall’Università degli Studi di Salerno

Due giorni per discutere e inquadrare da diverse prospettive il tema della Sicurezza nel Cyberspace. Mercoledì 9 e giovedì 10 aprile, a Ravello, l’Università degli Studi di Salerno ha promosso il Convegno di Studi “Sicurezza e nuove minacce del Cyberspace”. La due giorni, inserita nell’ambito del Progetto SERICS (progetto di Partenariato Esteso nell’ambito del PNRR - Missione 4, componente 2 | Linea 7 “Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti”), ha inteso configurarsi come un’occasione di presentazione pubblica dei risultati di ricerca finora raggiunti dal Progetto e delle possibili nuove collaborazioni di scambio e di sviluppo della conoscenza.

L’Evento è stato infatti promosso in sinergia con gli Stati Maggiori della Difesa, delle Forze Armate e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché con la cooperazione dell’azienda Shield Reply, il patrocinio del Comune di Ravello e la collaborazione della Fondazione Ravello.

Tanti i temi trattati. La Tavola rotonda di apertura - coordinata da Carmine Grelle, Amministratore Delegato Shield Reply - ha visto la partecipazione e l’intervento degli esperti dello Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enrico Pederzolli (Comandante Centro Intelligence Interforze), della Direzione Nazionale degli Armamenti, Gen. Tommaso Irrera (Direttore della Direzione di Programma Cyber di TELEDIFE) e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. Paolo Aceto (Capo III Reparto Telematica) insieme agli studiosi del progetto SERICS (il prof. Michele Nappi - Dipartimento di Informatica UNISA, il prof. Giuseppe Fenza - Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS UNISA, il prof. Alfredo De Santis - Dipartimento di Informatica UNISA e il Rettore Vincenzo Loia, in qualità di Presidente della Fondazione SERICS).

A loro, il compito di indirizzare l'impiego dell'Intelligenza Artificiale nel binomio Sicurezza e Information Disorder, con riferimento anche alle nuove tecniche di Cyber Intelligence e Security studiate e testate nell’ambito del Progetto IDA - Information Disorder Awareness (Spoke 2 “Disinformazione e Fake News” del Progetto SERICS).

Le prospettive disegnate dal Quantum Computing e le loro ricadute sulla società, sono state invece il focus al centro della seconda giornata dell’evento, coordinata dal prof. Salvatore De Pasquale (Dipartimento di Fisica UNISA) e impreziosita dagli interventi del Gen. Angelo Gervasio, Consulente tecnico del Capo di Stato Maggiore della Difesa e Capo del Corpo degli ingegneri dell’Esercito, del Gen. Luciano Antoci, Capo VI Reparto Sistemi C5I dello Stato Maggiore Esercito, del Gen. Tommaso IRRERA, Direzione Nazionale degli Armamenti e del Dott. Luca Vincenzo Maria Salamone, Direttore Generale Agenzia Spaziale Italiana. A contribuire al dibattito con i loro studi sul tema i proff. Ugo Fiore e Alfredo De Santis (Dipartimento di Informatica UNISA), Antonio Pietrosanto (Dipartimento di Ingegneria Industriale UNISA) e Salvatore De Pasquale (Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” UNISA).

Per la pluralità degli interventi previsti dal programma, l’evento è stata una proficua opportunità di incontro sul territorio di numerosi studiosi ed esperti del settore, che si sono confrontati sulle principali sfide in atto per la promozione della sicurezza digitale a livello nazionale, attestando e rinnovando la collaborazione interistituzionale tra gli Stati Maggiore della Difesa, Forze Armate, Carabinieri, l’Ateneo di Salerno, la Fondazione SERICS e il Comparto Industria della Difesa.