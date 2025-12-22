Fiaccola olimpica a Salerno, gli sportivi: "Ma in città mancano gli impianti" Gallozzi: piscina e pattinodromo chiuso, il campo di tennis crolla e l'hockey si è arreso

Grande festa ieri a Salerno per il passaggio della fiamma olimpica. Ma la città si interroga anche sulle difficoltà legate all'impiantistica sportiva, specialmente per chi pratica altri sport che non siano il calcio. Ed è diventato virale il messaggio di Enrico Gallozzi, presidente della Rari Nantes, squadra di pallanuoto cittadina.

"Oh fiamma olimpica. Hai avuto davvero coraggio a passare di qui che non è proprio un posto accogliente per lo sport.

Vedo che il tuo percorso comincia dalla Carnale. Se ti affacci vedi una piscina chiusa. Sì da 10 giorni non si può accedere perché si è arresa dopo aver compiuto il suo dovere per oltre 20 anni. Se ti sposti di pochi metri vedrai un pattinodromo chiuso ed un campetto di tennis interdetto perché se ne sta crollando - l'amarezza di Gallozzi . Prima di proseguire il tuo percorso fammi una cortesia passa per lo stadio Vestuti e guarda in che condizioni si trova la struttura, gli spogliatoi e gli spalti. Passa per piacere per il campo il Palatulimieri anche questo si è arreso ed è finito l’hockey a rotelle. Resiste la pallamano femminile in una palestra militare. Per favore mia bella fiamma olimpica, illumina le menti delle autorità sportive e politiche che troverai impettite al tuo passare. Dà uno sguardo allo stadio Arechi sono iniziati i lavori anzi controlla ti prego se siano iniziati i lavori.

Fa che ci restituiscano il Volpe… Noi contiamo solo su di te…", lo sfogo di Gallozzi.

