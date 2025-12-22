Maratona Telethon, Pellezzano raccoglie quasi 16mila euro per la ricerca Gran finale con la cena di gala presso la struttura ricettiva "A casa di Anna"

15.967,00 euro: questa la cifra totale raccolta nell’arco dell’intera settimana durante la “Maratona Telethon 2025” a Pellezzano, conclusasi ieri sera - come da tradizione - con la cena di gala presso la struttura ricettiva “A Casa di Anna”. Un’edizione nel corso della quale, ancora una volta i cittadini di Pellezzano hanno mostrato tutta la loro generosità, partecipando attivamente agli appuntamenti di un ricco calendario realizzato dalle associazioni locali e dal prezioso contributo del coordinatore della sezione Telethon Pellezzano, il consigliere Comunale Marco Rago.

Grande compiacimento è stato mostrato dal sindaco Francesco Morra: “Desidero esprimere la mia più sincera soddisfazione per il successo della Maratona Telethon di Pellezzano. Un sentito ringraziamento va alle associazioni del territorio e al consigliere comunale Marco Rago, coordinatore della sezione Telethon, per aver organizzato un’intensa settimana di eventi coinvolgenti e significativi. I cittadini hanno dimostrato grande generosità e spirito di solidarietà, contribuendo con il proprio sostegno alla ricerca contro le malattie genetiche rare. Questa grande partecipazione dimostra la forza della nostra comunità e l’impegno comune per un futuro di speranza”.

“Ancora una volta – ha dichiarato il consigliere Rago – Pellezzano ha risposto presente ad una iniziativa di grande solidarietà. Il nostro contributo si somma a quello di milioni di italiani, che in questi giorni, con generosità e spirito di condivisione, hanno voluto offrire il proprio sostegno per una giusta causa nella speranza di offrire un futuro migliore alle tante persone che soffrono di patologie rare. Il nostro territorio sarà sempre in prima linea per iniziative come questa”.

Due gli eventi di grande richiamo che nella giornata di ieri hanno fatto calare il sipario sull’edizione 2025 della Maratona Telethon: ad accendere la mattinata, al Parco Filanda di Capezzano è stato il noto volto Rai Peppone Calabrese, ospite d’onore che ha raccontato l’Italia migliore – fatta di territori, tradizioni e persone – con un incontro dedicato a turismo, cibo e ambiente, pilastri di uno sviluppo sostenibile e consapevole. L’evento, che ha unito cultura, impegno civile e attenzione alle fragilità, è stato anche un momento di sensibilizzazione e sostegno a Telethon, perchè parlare di futuro significa anche investire nella ricerca e nella solidarietà cultura, impegno civile e attenzione alle fragilità.

Il gran finale si è tenuto con la cena di gala nella struttura ricettiva a “Casa di Anna”, diventato ormai un luogo simbolo della Maratona Telethon di Pellezzano, dove si riuniscono tutti i protagonisti che animano la settimana solidale per eccellenza.