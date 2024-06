Salerno, Cammarota: "Approvato l'obbligo di museruola per i cani pericolosi" La proposta è stata approvata in Commissione Statuto e Regolamenti, ora sarà votata dal Consiglio

"Su mia proposta la Commissione Statuto e Regolamenti con l'intervento dell'assessore Claudio Tringali ha approvato l'obbligo di museruola per i cani pericolosi, punendone l'inosservanza con la sanzione di 250,00 euro, oltre naturalmente alle ulteriori eventuali conseguenze di natura civilistica e penale in caso di aggressione".

Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota. "In particolare l'individuazione delle razze pericolose è stata riferita all'Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2006 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 Gennaio 2007 - continua Cammarota - un provvedimento che contiene un elenco di razze canine forse non esaustivo, ma è già un importante passo in avanti perché, accanto alla legittima tutela degli animali di affezione, vi sia anche quella delle persone. La norma è contenuta nel regolamento di Polizia Urbana che verrà a breve approvato dal prossimo Consiglio Comunale di Salerno - conclude Cammarota -, disposizione che potrà essere emendata e migliorata in sede di approvazione".