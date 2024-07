Sensibilizzazione e animazione, la raccolta differenziata arriva in spiaggia L'iniziativa domenicale dedicata anche ai bambini più fragili

Ritorna, come la scorsa estate, a partire da domenica 7 luglio e per tutte le domeniche fino al 25 agosto, “Una domenica differente…. in spiaggia”, l’iniziativa di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai bambini e alle loro famiglie che promuove la raccolta differenziata e l’inclusione sociale in modo leggero, spensierato, con attività di animazione gratuite che proporranno laboratori ricreativi, giochi di squadra, baby dance e la distribuzione di gadget (posacenere portatili, zaini e braccialetti). Gli animatori saranno impegnati anche in attività di accompagnamento alla fruizione del mare in favore di cittadini appartenenti a categorie fragili, tra cui minori disabili.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Salerno con Salerno Pulita e Salerno Solidale, si avvale della collaborazione dell’agenzia di eventi New Age, che coinvolgerà i bambini dalle 10 alle 12,30. Otto gli appuntamenti previsti su alcune delle spiagge libere: il 7, il 14, il 21 e il 28 luglio ed il 4, 11, 18 e 25 agosto. Tre le spiagge libere di Salerno dove si svolgerà l’iniziativa: a Torrione, nei pressi dell’ex Ostello della Gioventù e del Giardino di Asia, a Mercatello, in via Leucosia, sulla spiaggia prima dell’Anffas e a Pastena, sull’arenile nei pressi del parcheggio del Polo Nautico. Due tappe (21 luglio e 18 agosto) sono previste presso le piscine Vigor.

"Confermiamo, attraverso la collaborazione tra Salerno Pulita e Salerno Solidale, con la riproposizione di questa iniziativa, l’attenzione alle giovani generazioni e l’importanza di divulgare anche attraverso iniziative ludico-ricreative messaggi importanti e valori significativi che vanno dalla tutela dell’ambiente all’attenzione verso le persone fragili", spiega il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

L'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, aggiunge: "La nostra attenzione alla tutela ambientale non va mai in vacanza e, in special modo in un’estate come questa 2024 in cui Salerno Pulita ha moltiplicato il suo impegno investendo anche sull’ acquisto ed utilizzo dello spazzamare per dare un segnale d’attenzione importante all’ambiente e alle nostre spiagge, non potevamo non riproporre anche la speciale campagna di sensibilizzazione rivolta proprio ai più piccoli e alle loro famiglie".

Mena Arcieri, oresidente Salerno Solidale, aggiunge: "Siamo felici di questa iniziativa che va nella duplice direzione di rendere più accoglienti le nostre spiagge libere fornendo alle famiglie un servizio di intrattenimento ed animazione per i più piccoli e di regalare un ulteriore momento di svago per gli ospiti della piscina Vigor che ospiteranno il gruppo di animatori in due appuntamenti speciali il 21 luglio ed il 18 agosto".

Soddisfatto l'assessore all'ambiente, Massimiliano Natella: "Oltre all’ affidamento degli arenili liberi, questa è un’ulteriore occasione per impegnarci a diffondere buone pratiche nella raccolta differenziata che ci hanno consentito anche quest’anno di ottenere risultati importanti", spiega. Per la responsabile delle politiche sociali in giunta, Paola De Roberto, "Anche a mare le nostre parole d’ordine restano accoglienza, inclusione. È importante diffondere anche tra i più piccoli questi valori che sono pilastri fondamentali del vivere bene in una comunità giusta".