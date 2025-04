Castel San Giorgio, Bilotti: "Prosegue il mio impegno per la legalità" "Al fianco della sindaca Paola Lanzara"

«Prosegue il mio impegno per la legalità al fianco della sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, che oggi abbiamo audito in Commissione Antimafia, dopo il vile attentato dinamitardo alla sede del Municipio». Lo dice la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti.

«Il 21 marzo scorso, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, ho tenuto ad essere presente alla manifestazione 'Mai Più' organizzata a Castel San Giorgio – prosegue la parlamentare salernitana - proprio perché quella Giornata ha assunto un significato ancora più importante per tutta la comunità». «Tra l'altro, dopo la bomba fatta esplodere nella notte del 10 marzo scorso all'ingresso del Comune, ho presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. È necessario che tutti facciano la propria parte perché fatti del genere non accadano più», conclude la senatrice Bilotti.