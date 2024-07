"Salerno Airlink", al via il collegamento autobus verso l'aeroporto Il nuovo servizio di Busitalia per collegare la stazione ferroviaria al "Costa d'Amalfi"

Al via, da giovedì 11 luglio, Salerno Airlink, il nuovo servizio di Busitalia Campania, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che collega, in maniera veloce la Stazione ferroviaria di Salerno con l’aeroporto Salerno Costa d'Amalfi.

ORARI E FREQUENZA DEL SERVIZIO

Salerno Airlink sarà operativo con 26 corse settimanali, dalle ore 6 alle ore 20 circa, in giorni e orari differenziati, adattandosi alla programmazione dei voli. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti.

TARIFFE E MODALITÀ DI ACQUISTO

Il biglietto ha un costo di 5 euro per i viaggiatori dai 6 anni in su, includendo il trasporto di un bagaglio di dimensioni massime 55x40x20 cm. Per ogni bagaglio extra large o dal secondo bagaglio in poi, la tariffa è di 5 €. I biglietti sono già acquistabili attraverso vari canali: presso la Biglietteria Busitalia Campania e i punti vendita autorizzati; a bordo bus con carta di credito tramite il sistema Tap&Go o dal conducente, senza maggiorazione, di prezzo con possibilità di pagamento elettronico; in modalità digitale tramite l'App Unico Campania; con sistemi ad emissione istantanea con QR Code presso i punti vendita abilitati.