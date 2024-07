Salerno, la rinascita di Brignano passa dal recupero dell'ex cava d'Agostino De Luca dà avvio al cantiere da 30 milioni di euro: previsto consolidamento costone "Casa Manzo"

"Sarà un parco bellissimo questo. Eravamo partiti con una progettazione quasi quindici anni fa con la necessità di consolidare il costone sul versante Giovi-Casa Manzo, perché avevamo lì un problema idrogeologico delicato. Quindi, è un intervento che prevede il consolidamento del versante Casa Manzo, ma anche un parco sportivo vero e proprio con la valorizzazione del laghetto che abbiamo a Brignano e che i nostri concittadini non conoscono e con la realizzazione di tanti impianti sportivi di calcio, di basket, due campi di padel, una pista di atletica. Veramente, è un intervento che arricchisce la dotazione impiantistica per lo sport della nostra città e della nostra regione". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'avvio dei lavori per la riqualificazione ambientale ed urbanistica dell'ex cava D'Agostino a Brignano.

Previsto un investimento da 30 milioni di euro, finanziato con fondi della Regione Campania.