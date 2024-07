Lavori per la riduzione delle perdite: sospensione idrica a Salerno Ecco le strade interessate

Sistemi Salerno comunica che al fine di eseguire lavori programmati all’interno della cameretta di distrettualizzazione sita in Via Fuorni, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica VENERDI’ 12/07/2024 dalle ore 07:00 alle ore 11:00, salvo imprevisti, alle seguenti strade e piazze e traverse limitrofe alle strade di seguito elencate:



- Via Monticelli;

- Viale del Grecale;

- Viale di Tramontana;

- Piazza del Maestrale;

- Viale dei venti;

- Viale Libeccio;

- Via Fuorni;

- Via Fuorni di Sotto;

- Via Ostaglio;

- Via delle Calabrie;

- Via San Martino di Fuorni;

- Via Guglielmo Talamo;

- Via Case Rosse;

- Via Gianpaolo della Lama;

- Via Picentino;

- Via Giulio Pastore;

- Via Cupa San Martino;

- Via Feliciano Granati;

- Via Virgilio Cantarella;

- Via del Tonnazzo;

- Via Renato Camaggio;

- Via Umberto D’Agostino;

- - Via Achille Grandi;

Via Ostaglio Altimari;

- Via Cappello Vecchio: civico n. 96 e anche il tratto di Via Cappello Vecchio compreso tra Via delle Calabrie e Via Guglielmo Talamo;

- Via Wenner: tratto compreso tra la rotatoria Fuorni San Leonardo e Via Antonio Amato.



La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.