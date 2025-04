Donazione alla LILT per il progetto "Arco…baleno" in memoria di Gianni Novella L'evento all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Si è tenuta questa mattina, venerdì 11 aprile, alle ore 10:00 presso il Reparto di Oncologia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi

d’Aragona” di Salerno, la cerimonia di consegna della donazione di €1.000,00 alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, frutto

dell’iniziativa benefica legata alla vendita del libro “Arco…baleno, e in un lampo vidi tutti i colori della vita”, pubblicato dalla Saggese

Editori e scritto da Federica Costanzo, amica e compagna di viaggio del compianto Gianni Novella, cui è dedicata l’opera.

La donazione



Una mattinata carica di significato, che ha visto la presenza dell’editore Francesco Maria Saggese, dell’autrice Federica Costanzo,

del Presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Club (CCSC) Riccardo Santoro e di altri rappresentanti del CCSC testimoni del forte legame tra memoria, solidarietà e territorio, e Gerry Fezza, amico e fotografo del libro.

La donazione, destinata all’acquisto di accessori per il casco refrigerante a supporto dei pazienti in terapia oncologica, nasce da un impegno preso fin dall’inizio: €2,00 netti devoluti per ogni copia venduta del libro. Per l’anno 2024 sono state rendicontate 361 copie,

pari a €722,00, ma la casa editrice ha deciso con convinzione di arrotondare la cifra a €1.000,00, come gesto simbolico e affettuoso.

La data scelta per la consegna non è stata casuale: l’11 aprile è il giorno in cui Gianni Novella avrebbe festeggiato il suo compleanno, e

questa iniziativa è stata pensata proprio per onorarne la memoria con un’azione concreta.

" Come editore, oggi è stato importante chiudere questo cerchio nel modo giusto con umiltà e trasparenza verso chi ha creduto sin dall’inizio in questo progetto. Abbiamo scelto l’11 aprile per un motivo preciso: è il compleanno di Gianni, persona buona, che ha lasciato un’eredità di amore e coraggio. "

Un ringraziamento sentito va a Federica Costanzo, autrice del libro, agli sponsor che hanno reso possibile il progetto (Ti Finanzio Azienda,

Elevatori Plaitano, Assicurazioni Ansalone, Il Nido dei Bimbi di Matteo Memoli), a Gerry Fezza per il documentario e la foto di copertina che

accompagna il cammino del libro, e al CCSC con Riccardo Santoro e tutti i club affiliati per la partecipazione attiva.

Un grazie speciale anche a Teresa Giordano, figura fondamentale per la realizzazione della mattinata, e a tutto lo staff medico e

amministrativo del Ruggi, che ha accolto con grande disponibilità l’iniziativa. Alla cerimonia era presente anche la Direttrice Sanitaria

Aziendale, dott.ssa Emilia Anna Vozzella testimoniando l’importanza di simili gesti per la comunità.

Nei prossimi giorni sarà annunciato un calendario di nuove presentazioni del libro e saranno svelati i dettagli di un memorial in fase di

organizzazione in occasione dell’anniversario della scomparsa di Gianni Novella.

Un gesto semplice, ma dal valore profondo, che unisce parole, memoria e solidarietà. Perché “Arco…baleno” non è solo un libro: è un ponte di affetto che continua a dare luce.