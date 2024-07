Salerno, mare sporco e spiagge nel degrado: "Così muore la città turistica" La denuncia dei bagnanti: "Dopo le 10 è impossibile fare il bagno"

Mare sporco e spiagge libere abbandonate. Proprio nei giorni in cui si appresta ad entrare in funzione il battello spazza-mare, a Salerno monta la protesta dei bagnanti, stanchi di dover fare i conti con le solite chiazze di sporcizia che rendono inutilizzabile il litorale cittadino per gran parte della giornata. Un fenomeno che, specie nel fine settimana, assume proporzioni allarmanti e che, solitamente, si materializza nella seconda parte della mattinata. "Quando si arriva presto il mare è pulito è splendente, poi dalle 10-10.30 arrivano schiuma e chiazze scure che non consentono di fare il bagno", la denuncia dei bagnanti che, al microfono di Ottochannel, hanno manifestato tutta la propria rabbia. "Parliamo tanto di città turistica ma senza un mare pulito perdiamo una risorsa fondamentale".

Per i salernitani, inoltre, se con docce e bagni pubblici è stato fatto un passo in avanti sul fronte dei servizi, bisogna fare di più anche per garantire pulizia e decoro sulle spiagge libere. "Servirebbe più rispetto, qui la sera diventa terra di nessuno. I giovani organizzano feste e lasciano rifiuti in spiaggia. E al mattino seguente nessuno passa a pulire".