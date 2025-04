Juve Stabia-Salernitana, i convocati di Breda: fuori Reine-Adelaide Tante le esclusioni eccellenti, si ferma anche Wlodarczyk. Breda pesca due primavera

Tante novità un po’ per necessità ma anche per scelta. Roberto Breda sorprende nella lista dei convocati per Juve Stabia-Salernitana. Il tecnico granata, oltre allo squalificato Amatucci e all’infortunato Bronn, sorprende nelle esclusioni. Fuori Jaroszynski, Reine-Adelaide, Braaf e Simy. Fa rumore l’indisponibilità del centrocampista francese. Out per un problema in rifinitura Wlodarczyk. Tra i convocati i babies Nunziata e Fusco jr.

Di seguito, la lista dei convocati per Juve Stabia-Salernitana:

PORTIERI: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

DIFENSORI: 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 41 Nunziata, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic;

CENTROCAMPISTI: 18 Caligara, 72 Girelli, 8 Hrustic, 21 Soriano, 70 Tello, 7 Tongya, 98 Zuccon;

ATTACCANTI: 90 Cerri, 43 Fusco, 99 Raimondo, 31 Verde.