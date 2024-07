Corso di preparazione gratuito per 45 istruttori di vigilanza del Comune Lo organizza la segreteria Csa di Salerno

La segreteria Csa di Salerno organizza un corso di preparazione completamente gratuito per il concorso pubblico indetto dal Comune di Salerno, volto all'assunzione di 45 istruttori di vigilanza. Questa iniziativa nasce dalla volontà di supportare i giovani aspiranti e offrire loro gli strumenti necessari per affrontare con successo le prove concorsuali. Il corso si terrà dal 29 luglio prossimo al 2 agosto successivo, con orario dalle 15 alle 20, presso il Centro Sociale di Salerno, situato in via Guido Vestuti.



Il corso è stato ideato per fornire una preparazione approfondita e specifica, rivolta a coloro che desiderano entrare a far parte della polizia municipale di Salerno. Questa opportunità rappresenta un importante passo avanti non solo per i partecipanti, ma anche per l'intera comunità, poiché risponde alla necessità di rafforzare e rinnovare l'organico di polizia municipale, garantendo un servizio efficiente e ben organizzato alla cittadinanza.





"Abbiamo deciso di offrire questo corso di formazione gratuitamente come segno di solidarietà concreta verso i giovani di Salerno e tutti coloro che parteciperanno", ha detto Angelo Rispoli, segretario generale della Csa di Salerno. "Questo concorso rappresenta una conquista significativa per il nostro sindacato, che si è battuto intensamente per ottenere nuove assunzioni necessarie a rimpinguare e rifondare il corpo della Polizia Municipale. L'organico attuale subirà una riduzione significativa nei prossimi anni a causa dei pensionamenti e ottenere questo concorso è stata una grande vittoria".



Sulla stessa lunghezza d'onda anche Davide Sapere, dirigente sindacale della Csa Salerno: "Il corso sarà tenuto da docenti della scuola regionale di Benevento e si svolgerà in due moduli. Il primo modulo, dal 29 luglio al 2 agosto prossimi, sarà interamente dedicato alla preparazione per la prova preselettiva del concorso. Successivamente, verrà organizzato un secondo modulo, in parte online e in parte in presenza, che si concentrerà sulla formazione specifica, dopo il superamento delle prove preselettive. Abbiamo deciso di coprire interamente i costi di questo corso come contributo verso i giovani colleghi", ha detto.



L'iniziativa non solo mira a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare il concorso, ma rappresenta anche un esempio tangibile dell’impegno della Csa di Salerno nel promuovere il benessere e la professionalità dei futuri operatori di vigilanza. Il corso offrirà una formazione completa, grazie alla presenza di docenti esperti e qualificati che guideranno i partecipanti attraverso tutte le fasi del concorso.