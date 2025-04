Cittadella-Salernitana, le info per la prevendita del settore ospiti Scatta domani la corsa al biglietto. Nessuna limitazione per i tifosi granata

Sarà una Pasquetta on the road per i tifosi della Salernitana. Lo scontro diretto con il Cittadella sarà fondamentale per la corsa salvezza dei granata. La curiosità è tutta legata allo start della prevendita per il settore ospiti. I biglietti per lo spicchio di Tombolato destinato ai tifosi granata (Curva Nord, capienza 1144 posti) saranno in vendita da domattina alle 10:00 senza nessun obbligo di possesso della fidelity card e/o limitazioni territoriali legate al luogo di residenza e nascita.

Il costo è di € 14,00 + € 1,50 di spese prevendita. Tagliandi acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone e online su Ticketone.it. La prevendita ospiti chiuderà domenica 20 aprile alle 19:00 e nel giorno di disputa della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti ai botteghini dello stadio Tombolato.