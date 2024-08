Stazione-Aeroporto di Salerno, via alla vendita combinata dei biglietti Semplificate le procedure per chi deve raggiungere il "Costa d'Amalfi" senza utilizzare l'auto

Busitalia Campania e Trenitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, lanciano la vendita combinata di titoli di viaggio per Salerno Airlink, il servizio che collega la stazione ferroviaria di Salerno con l'Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, offrendo ai passeggeri una soluzione di viaggio integrata e comoda.

"Su tutti i canali di vendita Trenitalia è possibile acquistare i biglietti per raggiungere in bus l’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi in modalità combinata ai servizi ferroviari Frecciarossa, Intercity e del Regionale. Questa soluzione non solo rende l'acquisto dei biglietti più semplice, ma assicura anche coincidenze ottimali tra treni e autobus, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'esperienza di viaggio complessiva", come ha spiegato la società.