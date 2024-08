Salerno invasa dalle blatte, il Comune: Asl in ritardo, provvediamo noi Passa la proposta dell'assessore Natella: "Addebiteremo i costi all'Azienda sanitaria"

"La giunta comunale ha approvato, su mia proposta, un programma di interventi di deblattizzazione in sostituzione di attività non eseguite dall’Asl. Già nei mesi scorsi il settore “Ambiente” del comune di Salerno aveva inviato note all’Asl, l’ultima a marzo, nella quale si chiedevano informazioni in merito a tali interventi, che in parte erano stati eseguiti dall’Asl nell’estate 2023 e solo ad integrazione dal Comune di Salerno nello stesso periodo estivo". Comincia così la nota a firma dell'assessore Massimiliano Natella, che annuncia il piano del Comune.

"L’Asl di Salerno ha comunicato a maggio 2024 che gli interventi in questione non erano previsti, ma che sarebbero stati inseriti nel programma successivo. Nel mese di luglio 2024 è stato recapitato al Comune di Salerno il programma di disinfestazione e derattizzazione della città, ma tale programma non comprendeva interventi di deblattizzazione - la ricostruzione dell'esponente dell'esecutivo -. La giunta comunale di Salerno, pertanto, ha approvato un programma di interventi per un ammontare di circa 45mila euro per soddisfare le numerose richieste pervenute da vari quartieri della città. Con Sentenza n 1731/2024, per altro, il Tar di Salerno ha condannato l’Asl Salerno al pagamento delle spese di sanificazione sostenute dal Comune di Salerno diversi anni fa".