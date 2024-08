Sicurezza, Bicchielli fa visita alla caserma dei carabinieri di Albanella Si è discusso della nuova caserma di Agropoli e della carenza di uomini e mezzi

L’onorevole Pino Bicchielli, membro della commissione Difesa alla Camera dei Deputati e della commissione bicamerale Antimafia, ha fatto visita all’arma dei Carabinieri di Albanella, sotto la competenza della compagnia di Agropoli. Ad accogliere l’onorevole il comandante di stazione, il maresciallo capo Tommaso Fanizza; il Vicecomandante della Compagnia di Agropoli, il tenente Di Benedetto grazie all’impegno e all’interesse del vice comandante di Stazione Lima. Ad accompagnare l’onorevole Bicchielli il coordinatore provinciale di Noi Moderati Salerno, Luigi Cerruti e l’assessore di Albanella, Edoardo Vito.

“La visita all’arma dei carabinieri di Albanella mira, ancora una volta, a dimostrare vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine. Ho avuto modo di verificare personalmente la situazione territoriale anche dal punto di vista dei reati ma ci rassicura l’importante presenza di forze dell’ordine, nonostante le criticità dettate dalla carenza di uomini e mezzi, sempre a sostegno dei cittadini - ha dichiarato il deputato salernitano -. È stata l’occasione per illustrare anche le attività che portiamo avanti in commissione Difesa affinché si dia supporto concreto alle azioni delle forze dell’ordine”.

Tra gli argomenti discussi anche la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Agropoli, quali soluzioni in termini di cybersicurezza e l’annoso problema della carenza di personale e mezzi. “Ringrazio l’onorevole Bicchielli per la visita, per il sostegno concreto e per l’impegno sul territorio. Il governo nazionale è accanto ai territori e la presenza del nostro deputato ne è la dimostrazione”, ha detto il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.