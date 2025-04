Tumore al seno, a Palomonte una giornata di prevenzione con lo scienziato Corso Prevenzione è la parola d’ordine dell’assessorato alle politiche sociali

Prevenzione è la parola d’ordine dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Palomonte che ha organizzato per sabato 19 aprile 2025 a partire dalle ore 14 in piazza Umberto Carbone, in località Bivio di Palomonte, una giornata di visite di gratuite e di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno con lo scienziato e oncologo dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Giovanni Corso. L’evento, patrocinato dal Comune di Palomonte, dal Comune di Postiglione, dall’associazione Alta Irpinia Solidale e dall’associazione European Cancer Prevention, vedrà alle ore 14 l’accoglienza dello scienziato e oncologo Corso presso Palazzo di Città da parte del sindaco Felice Cupo e dell’amministrazione comunale e a partire dalle ore 14.30 presso la sede della Protezione Civile, le visite gratuite alle donne di età superiore ai 25 anni. Durante la giornata inoltre, si potrà contribuire alla Ricerca sul cancro con una donazione in favore dell’associazione scientifica internazionale European Cancer Prevention.

“Si tratta di un evento che s’inserisce nell’ambito di un più ampio progetto volto a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di fare prevenzione e che vede i comuni di Palomonte e Postiglione promuovere giornate informative- spiega l’assessore alle politiche sociali del Comune di Palomonte, Anna Annunziata Massa. -L’obiettivo- sottolinea- è quello di prevenire attraverso screening ma anche ma informazioni sul corretto stile di vita da seguire, l’insorgenza di gravi patologie tumorali, tra cui il cancro al seno. Prevenire- chiosa Massa-significa salvare vite umane”.

Chirurgo senologo presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Ricercatore Università degli Studi di Milano e responsabile Miur per la Ricerca scientifica, Presidente European Cancer Prevention e scienziato di fama mondiale sulla ricerca sul cancro al seno, Giovanni Corso sarà quindi, ospite dell’amministrazione comunale di Palomonte per una giornata di educazione alla prevenzione sul tumore al seno. Prevenzione che diventata fondamentale, così come sottolineano gli studi scientifici- “I dati parlano chiaro -spiega l’oncologo Giovanni Corso- trovare un tumore al seno con gli strumenti di screening messi a disposizione dal nostro sistema sanitario, con adeguati percorsi di cura, significa guarire. Grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie di screening -aggiunge lo scienziato- nel 98% dei casi di tumori al seno di piccole dimensioni e non palpabile, si guarisce ed ecco perché diagnosticarli in tempo significa salvare la vita. Così-conclude- diventa fondamentale trasmettere alle persone gli strumenti di conoscenza quali l’importanza dell’adesione agli screening di giornate di visite gratuite che aiutano le donne nella prevenzione della malattia”.

Per informazioni e prenotazioni per la giornata di visite: +39 3483243266 assessore Anna Massa.