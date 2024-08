Acqua nera e maleodorante nel mare di Salerno, l'ira dei bagnanti La segnalazione ad Otto Channel e Ottopagine: lo scarico nella zona orientale della città

Pomeriggio amaro per i bagnanti che affollavano la spiaggia della zona orientale di Salerno, in particolare a Mercatello. L'acquazzone breve ma intenso che ha interessato parte della città è stato con ogni probabilità all'origine dello sversamento di un fiume d'acqua nera che è finito direttamente in mare.

In pochi minuti lo scarico si è riempito di acqua nera e maleodorante, che ha spinto molte persone ad allontanarsi dalla spiaggia e a fare mestamente ritorno a casa, non senza disappunto.

Non è mancato chi ha voluto segnalare la cosa ad Otto Channel e Ottopagine.it, con il video allegato all'articolo che mostra lo spettacolo poco edificante col quale hanno dovuto fare i conti i bagnanti in spiaggia oggi a Salerno.