Salerno, partono i lavori in via De Renzi. Pessolano: "Passa la nostra linea" L'accusa dell'opposizione: "Troppo il tempo sprecato nel mese di agosto"

“Il Comune finalmente ha dato il via all’esecuzione dei lavori in via De Renzi in danno dei privati, proprio come da noi sollecitato sin dai primissimi giorni immediatamente successivi al rogo che ha devastato il Colle Bonadies e quasi isolato il centro storico alto”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano.

“E’ trascorso oltre un mese dall’incendio: troppo il tempo sprecato nel mese di agosto, quando, complice la minor presenza di cittadini salernitani sul territorio per le ferie estive, i lavori potevano essere eseguiti riducendo i disagi per i residenti e l’impatto sulla viabilità, che sarà senz’altro notevole. Da un lato, infatti, siamo ormai alla vigilia della ripartenza dell’attività delle scuole e del Conservatorio Martucci, i cui studenti patiranno non pochi disagi - insieme alle loro famiglie - nel raggiungere gli istituti. Dall’altro, non sono noti i tempi per il completamento delle opere di messa in sicurezza: un aspetto, quest’ultimo, assolutamente inaccettabile, emblema dell’azione sconsiderata e inopportuna di un’amministrazione che si conferma sempre poco attenta ai problemi della città”.

“Bisogna agire per ripristinare quanto prima la transitabilità della strada, entro la ripresa delle lezioni. Si lavori, garantendo le necessarie turnazioni, giorno e notte e nei festivi per provare a recuperare il tempo perduto e scongiurare la paralisi definitiva del traffico che, complice la chiusura almeno per tutto il mese di Settembre del sottopasso di via Dalmazia, è ormai certa”.