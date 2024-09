Suona la prima campanella: a Salerno per 800 studenti ingresso posticipato Lavori in ritardo, prima lezione lunedì: corsa contro il tempo per farsi trovare pronti

Dalla "Monterisi" di Pastena alla scuola dell'infanzia "Carlo Alberto Alemagna-Collodi" di Torrione. A Salerno non è suonata per tutti gli studenti la prima campanella oggi.

Circa 800 alunni, infatti, inizieranno le lezioni lunedì per via delle difficoltà strutturali dovute ai lavori ancora in corso.

Una serie di ritardi che hanno spinto il sindaco Vincenzo Napoli a decretare lo slittamento dell'inizio dell'anno scolastico nei due istituti della zona orientale.

Dichiarato inagibile il "Carlo Alberto Alemagna", trasloco forzato per 300 alunni, con trasferimento multiplo: prime e seconde classi alla "Pirone" di via Padula, le terze nell'oratorio di via Abella Salernitana e da gennaio alla "Torrione Alto" di via Moscati. Per quarte e quinte, invece, lezioni alla "Posidonia-Lanzalone" di via XX Settembre a Torrione.

Per gli iscritti della "Monterisi", invece, previsto lo spostamento alla "Mazzetti".