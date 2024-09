Turismo, Easyjet punta sul Cilento: in arrivo pacchetti per i viaggiatori Intesa resa possibile grazie alla Fenailp, in corso i sopralluoghi da parte della compagnia

La Fenailp Turismo, in collaborazione con Cilento Autentico DMO, ha compiuto significativi passi in avanti nella promozione della destinazione Cilento, ponendo le basi per un futuro ricco di opportunità per l'offerta turistica locale. Dopo mesi di intenso lavoro e costruzione di relazioni strategiche, si iniziano a vedere i primi frutti di questo impegno. Tra i risultati più rilevanti, la recente partnership avviata con EasyJet Holidays rappresenta un traguardo fondamentale per l'accessibilità e la visibilità internazionale del territorio.

EASYJET E L'AEROPORTO DI SALERNO: UNA NUOVA ERA PER IL CILENTO Con l'inizio dei voli EasyJet sull'aeroporto di Salerno, il Cilento si trova finalmente collegato in modo più diretto ai principali mercati turistici europei. Questo nuovo collegamento rappresenta una svolta cruciale, apre le porte a un bacino di visitatori finora limitato dalle difficoltà logistiche. Tour operator di fama internazionale hanno colto l'opportunità, rivolgendosi al Cilento come una destinazione da esplorare e valorizzare.

La Fenailp Turismo, insieme a Cilento Autentico DMO, ha sin da subito avviato una serie di azioni mirate alla costruzione di rapporti con tour operator di rilievo, tra cui proprio EasyJet Holidays. Questa collaborazione mira a favorire l'integrazione dell'offerta turistica cilentana nei pacchetti vacanza di EasyJet, che attualmente serve oltre 34 destinazioni in Italia e conta su una flotta di più di 320 aerei. Il gruppo, con un fatturato di circa 5,5 miliardi di sterline e una crescita costante del segmento vacanze, rappresenta un partner importante per lo sviluppo del turismo internazionale nel Cilento.

INSPECTION TOUR: UNA TAPPA DECISIVA PER IL FUTURO DEL CILENTO In questi giorni è in corso un inspection tour, organizzato dalla Fenailp Turismo, con la presenza di Mirko Buzzelli, Purchasing Manager di EasyJet Holidays. L’obiettivo è la conoscenza diretta della destinazione Cilento e la valutazione delle strutture alberghiere che potrebbero entrare a far parte dell'offerta del tour operator. Buzzelli ha sottolineato come EasyJet Holidays sia particolarmente attenta alla web reputation delle strutture, oltre che ai criteri di Health & Safety, che rappresentano requisiti imprescindibili per l'inclusione nei loro pacchetti vacanza.

Il sopralluogo, attualmente in corso, rappresenta una fase decisiva: al termine dell'ispezione, verranno formalizzati i contratti e definiti gli accordi commerciali che daranno il via ai flussi turistici verso il Cilento, attualmente programmati dal Regno Unito, dalla Germania e dalla Svizzera ed in prospettiva futura, da tutte le aree che saranno interessate dai nuovi collegamenti aerei verso l’Aeroporto di Salerno, allo scopo di avviare i nuovi pacchetti vacanza per la stagione 2025.

«L’accordo con EasyJet Holidays è un risultato tangibile del lavoro che Fenailp Turismo e Cilento Autentico DMO stanno svolgendo, con costanza e dedizione, negli ultimi anni. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere il Cilento una meta di riferimento per un turismo sostenibile, di qualità e in linea con le tendenze internazionali. Grazie a questa collaborazione, il Cilento avrà l’opportunità di mostrarsi a un pubblico più ampio, rafforzando la sua presenza nei mercati esteri. Siamo orgogliosi di vedere che i nostri sforzi stanno portando a risultati concreti e che il territorio inizia a raccogliere i frutti. Presto avremo la visita di altre importanti realtà del settore travel, che hanno già manifestato un grande interesse verso la nostra destinazione», dichiara Marco Sansiviero, presidente di Fenailp Turismo e Cilento Autentico DMO.

E Mirko Buzzelli di EasyJet Holidays gli fa eco. «Siamo entusiasti di esplorare il potenziale del Cilento come nuova destinazione per i nostri clienti. La regione offre paesaggi meravigliosi, un patrimonio culturale unico e strutture ricettive di qualità che rispondono ai nostri standard di sicurezza e reputazione online. Il nostro fine ultimo è quello di includere il Cilento nei nostri pacchetti vacanza già a partire dalla stagione 2025, rendendo questa bellissima area della Campania più accessibile ai turisti britannici ed europei», dichiara Buzzelli.

Il lavoro di promozione e sviluppo turistico non si ferma qui. Nelle prossime settimane sono già previsti nuovi inspection tour da parte di altre rilevanti organizzazioni del settore travel. I contatti già avviati con diversi operatori internazionali, tra cui alcuni dei principali tour operator europei e statunitensi, lasciano ben sperare per il futuro. Si prevede che queste collaborazioni possano portare a un incremento significativo dei flussi turistici, soprattutto verso quei segmenti di mercato interessati al turismo sostenibile e alle esperienze autentiche.

L’impegno di Fenailp Turismo e di Cilento Autentico DMO è chiaro: fare del Cilento una destinazione turistica riconosciuta a livello internazionale, capace di offrire non solo bellezze paesaggistiche e culturali, ma anche servizi di qualità e un'accoglienza calorosa e autentica. Il futuro del turismo cilentano sembra dunque sempre più luminoso, con nuove opportunità di crescita e sviluppo all'orizzonte.