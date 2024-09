Violenza in corsia, i vertici del "Ruggi": "Solidarietà al personale" Appello agli utenti: "Siano solidali nei confronti di tutto il personale medico sanitario"

"La Direzione Strategica dell'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", esprime profonda indignazione e ferma condanna per il recente episodio di aggressione avvenuto presso il reparto di Pediatria del presidio ospedaliero di Salerno, e manifesta la propria vicinanza agli specializzandi e a tutto il personale impegnato quotidianamente presso le strutture assistenziali, nello svolgimento del proprio lavoro". Lo affermano in una nota i vertici del "Ruggi", condannando gli ultimi episodi di violenza avvenuti in corsia. "L'Azienda nel confermare il proprio impegno nel promuovere ogni possibile iniziativa tesa a contrastare gli atti di violenza, invita gli utenti ed i loro familiari, ad essere solidali nei confronti di tutto il personale medico sanitario, in modo da consentire a ciascuno di rendere al meglio la propria prestazione nel primario interesse del paziente".