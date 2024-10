Unisa 80, l’Università di Salerno celebra gli 80 anni dalla fondazione Al taglio del nastro anche il governatore Vincenzo De Luca

L’Università degli Studi di Salerno ha festeggiato gli 80 anni dalla fondazione con un percorso fotografico dedicato alle varie tappe percorse dall’Ateneo salernitano. La mostra, allestita nella biblioteca scientifica dell’Ateneo, è stata inaugurata questa mattina, alla presenza del rettore Vincenzo Loia e del governatore Vincenzo De Luca.

"Ottant'anni - ha detto il presidente De Luca - sono un tempo breve per la nostra università, non parliamo di ottant'anni in quanto l'università di Salerno raccoglie l'eredità di una delle tradizioni culturali più importanti di Europa, quella legata alla scuola medica salernitana cioè ad una istituzione culturale che è stata uno dei fulcri della cultura dell'Occidente, un luogo di confronto delle culture del Mediterraneo e un luogo di avanguardia anche nella ricerca scientifica. La scuola medica era all'avanguardia nella ricerca medica ed aveva questa caratteristica unica, insegnavano le donne, le medichesse. Si tratta di una lunga tradizione sviluppata per secoli fino al 1811 quando è stata sciolta. Uno dei più grandi medici di Napoli, Domenico Cotugno ha voluto laurearsi a Salerno perché per la comunità scientifica era un motivo di orgoglio avere la laurea a Salerno".