Salerno: divieti di sosta per il passaggio la trivella dell'alta velocità E' destinata allo scavo delle gallerie previste sul tracciato del lotto 1A Battipaglia-Romagnano

Nella notte di martedì 12 novembre un convoglio eccezionale proveniente dal Porto commerciale dovrà attraversare la città e quindi è necessaria la collaborazione di tutta la cittadinanza, fa sapere il comune in una nota. Si tratta del trasporto dei componenti speciali della prima delle 4 TBM (Tunnel Boring Machine), trivelle destinate allo scavo delle gallerie previste sul tracciato del lotto 1A Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, i cui lavori sono stati affidati al consorzio Xenia per conto di RFI (Gruppo FS Italiane).

Lunga circa 130 metri, dal peso di circa 4.000 tonnellate e con una testa fresante dal diametro di 13,46 metri, grazie a questa trivella sarà possibile scavare i 3 chilometri della galleria Saginara, tra i Comuni di Campagna e Contursi Terme (SA), lavorando h24, sette giorni su sette.

A partire dalle ore 16.00 e sino ad avvenuto passaggio del convoglio che avverrà entro le ore 6:00 del mattino successivo, in Via PORTO - Via L. CENTOLA - Piazza UMBERTO I - Lungomare TRIESTE - Lungomare TAFURI - Lungomare MARCONI - Lungomare COLOMBO - Via LEUCOSIA (carreggiata lato monte) - Via GENERALE CLARK - Via BANDIERA - Viale GIACUMBI - Piazzale VOLPE – Piazzale BOTTIGLIERI è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati delle predette carreggiate.

Dalle ore 22,00 del 12 novembre 2024 verrà dato avvio al transito del convoglio eccezionale sul predetto itinerario, prevedendo una chiusura dinamica e temporanea delle strade oggetto di itinerario e di quelle che si immettono sul percorso in base all’avanzamento dell’automezzo.

Per consentire operazioni propedeutiche al passaggio del convoglio, dalle ore 22,00 del 12 novembre 2024 e sino alle prime ore del mattino successivo verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in Via Giovanni Santoro e sul tratto di Lungomare compreso tra Via Clemente Mauro e Via Scillato.

Il tracciato complessivo del Lotto 1A prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di 35 chilometri di nuova linea ferroviaria tra le città di Battipaglia e Romagnano, su cui i treni viaggeranno fino a 300 chilometri orari. Fanno parte del progetto complessivamente la costruzione di 20 gallerie (di cui 8 da scavare con l’impiego di quattro TBM), 19 viadotti e a Romagnano è prevista la realizzazione di un bivio per l'interconnessione della nuova linea con la linea esistente che da Battipaglia va verso Metaponto e Potenza.

Il Lotto 1A della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria rientra tra i progetti strategici per la mobilità sostenibile del Paese, anche in un’ottica di transizione energetica, che contribuiranno ad unire il Nord al Sud del Paese, supportando lo sviluppo e la crescita dei territori e favorendo la competitività dell’Italia, rendendola sempre più interconnessa all’Europa.