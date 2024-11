25 novembre, il sindaco di Salerno: "Siamo con le donne e per le donne" "E' importante comprendere immediatamente i pericoli potenziali, rinsaldiamo la nostra comunità"

"Nessuna scusa". E' lo slogan lanciato dal Comune di Salerno in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Con le donne e per le donne", ha scritto sui social il sindaco Vincenzo Napoli. "E’ importante comprendere immediatamente i pericoli potenziali. Rinsaldiamo la nostra comunità per prevenire la violenza fisica e morale. Chiedere aiuto. Educare insieme a relazioni sane e rispettose. Rafforzare la trama dei servizi per le donne in difficoltà ed a rischio", le parole del primo cittadino di Salerno.