Salerno, è il giorno delle Luci d'artista: già prenotati i primi 70 autobus Nel pomeriggio il via alla kermesse: cerimonia alle 17 in villa comunale

L'attesa è finita: Salerno si prepara all'accensione delle Luci d'artista. Alle 17 in villa comunale - e poi a seguire, come da tradizione, in Piazza Caduti civili di Brescia a Pastena - la doppia cerimonia che segna l'avvio della kermesse.

Già prenotati i primi 70 autobus per il fine settimana, "Luci d'artista" anche quest'anno vuole confermarsi tra gli eventi più frequentati del periodo natalizio.

Il prossimo 6 dicembre è in programma l'accensione dell'albero di Piazza Portanova e delle installazioni in piazza Flavio Gioia (quest'anno in ritardo rispetto al passato).