Una discarica abusiva che da due anni non viene bonificata: "Adesso basta" La protesta dei residenti del quartiere Pastorano: la segnalazione da via Genca

Uno scempio ambientale che non trova soluzione e per la quale i residenti della zona continuano a chiedere un intervento di bonifica. Ad Ottopagine e Otto Channel la segnalazione arriva da via Fontana di Genca, zona Pastorano di Salerno.

Lungo 250 metri di asfalto sono stati abbandonati, nel corso del tempo, rifiuti di ogni tipo: calcinacci, eternit, guaine di asfalto, materassi, carcasse di barche, elettrodomestici, travi in legno, carcasse di animali e tutta l'intera zona invasa da topi e animali selvatici che rovistano tra i rifiuti. In questa situazione, gli incivili continuano a sversare senza sosta.

I residenti, esasperati, si sono rivolti al comitato di quartiere "Brignano-Casa Manzo", attivo sul territorio da anni. Il portavoce Massimo Ronca ha inviato via pec la segnalazione sia al Comune che ai carabinieri del Noe e all'Asl.

"La situazione - dice Ronca - ha dell'incredibile. Si continua a sversare , senza alcun tipo di deterrente, né fototrappole e nemmeno tentativi di rimozione di rifiuti che non hanno l'obbligo di procedure di smaltimento complicate, come quelle relative ai calcinacci, eternit e materiali di risulta. La bonifica sarà complicata e lunga, ma bisogna iniziare un'azione forte, al fine di non far diventare questa strada un'isola ecologica fantasma. Il comitato, che da tempo combatte le discariche abusive, dopo il sopralluogo effettuato, monitorerà gli sviluppi della bonifica. Non ci fermeremo fino a quando tutta la zona sarà messa in sicurezza", conclude Ronca.