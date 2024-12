Salerno, un Natale differente: in poche ore raccolti già numerosi "Eco doni" L'iniziativa promossa da Comune di Salerno e dalla società Salerno Pulita

È appena iniziata ma sono già tanti i salernitani che hanno aderito all'iniziativa dell'Eco dono, promossa dall'ufficio Politiche Sociali del Comune di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita e con l'assessorato all'Ambiente. In Piazza San Francesco, a partire dalle 9, è stato allestito uno stand per raccogliere piccoli elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche funzionanti da donare a chi ne ha bisogno. Un momento di solidarietà - all'insegna della sostenibilità ambientale - che può assumere ancora più valore in vista delle festività natalizie e che consentirà a tante famiglie bisognose di ricevere apparecchiature o elettrodomestici di cui avevano bisogno.