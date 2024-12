Rinnovata l'area giochi del parco Pinocchio con nuove strutture e pavimentazione Il sindaco: "Un piccolo, ma significativo intervento in uno dei luoghi più amati dai cittadini"

Nuovo look per l'area giochi del Parco Pinocchio: la zona è stata oggetto di lavori, sostenuti economicamente da Salerno Solidale, che hanno visto il rifacimento della pavimentazione, l’installazione di una nuova stuttura di gioco per i bambini e la manutenzione delle altre attrezzature, comprese quelle per l'attività ginnica.

"Un piccolo, ma significativo intervento in uno dei parchi più amati dai cittadini. Il Parco Pinocchio è uno splendido polmone verde nel cuore della città, molto frequentato in ogni periodo dell'anno da famiglie e bambini, che da oggi potranno fruire di giochi ed attrezzature rinnovate ed in totale sicurezza", le parole del sindaco Vincenzo Napoli.