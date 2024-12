Nasce "Città della Ceramica": patto tra i Comuni irpini, salernitani e sanniti L'associazione mette insieme le realtà campane famose in tutto il mondo

Nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare si è consumata una storica giornata per la ceramica di antica tradizione della nostra regione con la condivisione dello statuto della costituenda Associazione Campana Città della Ceramica da parte dei rappresentanti delle amministrazioni civiche di Vietri sul Mare, Ariano Irpino, Calitri, Cava de’ Tirreni, Cerreto Sannita e San Lorenzello.

Occasione è stato il convegno sul tema “Tradizione ceramica in Campania: tra storia e innovazione” che si è tenuto nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare ed al quale hanno partecipato anche il vicesindaco di Cava de’ Tirreni Nunzio Senatore, il vicesindaco di Ariano Irpino Grazia Vallone, in rappresentanza di San Lorenzello Angela Di Paola e nella veste doppia di rappresentante di Cerreto Sannita e di vicepresidente dell’AICC - Associazione Italiana Città della Ceramica Lucio Rubano.

A fare gli onori di casa il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone: «La nascita dell’Associazione Campana Città della Ceramica rappresenta una grande opportunità per salvaguardare le nostre tradizioni, per farci trovare pronti davanti alle sfide del futuro ma soprattutto per rivendicare quelle attenzioni e quelle tutele che il comparto della ceramica non riceve adeguatamente».

Dopo i consueti saluti istituzionali e le manifestazioni d’intenzione delle varie amministrazioni civiche ospiti del convegno è stato il presidente della Cna Salerno Lucio Ronca ad aprire la serie degli interventi, facendo un po’ la cronistoria delle attività della confederazione degli artigiani nell’essere al fianco della ceramica vietrese, non ultima la piena assistenza per l’iter per il riconoscimento presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il riconoscimento del marchio Igp. La relazione dell’assessore alla ceramica del Comune di Vietri sul Mare Daniele Benincasa si è soffermata sugli obiettivi pratici della nascente associazione che vuole fornire ai centri ceramici associati uno strumento per la difesa della tradizione ma anche di concreto sviluppo guardando alle opportunità del mercato. Il giornalista, scrittore e storico della ceramica Vito Pinto ha offerto un suggestivo cammino nella storia della ceramica nostrana e non solo con l’intento di preservare le origini ma anche per guardare al futuro con maggiore slancio e consapevolezza. La chiusura degli interventi è stata di Lucio Rubano, vicepresidente dell’AICC - Associazione Italiana Città della Ceramica e tra i promotori della nascita del nuovo raggruppamento dei centri ceramici della Campania, che ha spiegato gli obiettivi della nascente associazione evidenziando l’inesistente contrapposizione tra i due soggetti ma la costruttiva sinergia tra loro che renderà la Campania più forte con un voca unica: «Ora tocca ai singoli consigli comunali recepire lo statuto per dare il via al passo definitivo della costituzione dell’associazione».

Soddisfatto l’assessore alla ceramica del Comune di Vietri sul Mare Daniele Benincasa: «È un passo storico quello che si è consumato a Vietri sul Mare, sono soddisfatto della piena adesione delle altre città campane della ceramica verso il progetto dell’associazione che aiuterà i nostri ceramisti a difendere la origini ma anche a farsi trovare pronti per le nuove sfide che ci attendono».

A fare da prologo al convegno ed all’incontro tra le città aderenti alla nascente Associazione Campana Città della Ceramica l’apertura sabato 21 dicembre nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare della mostra dal titolo “Campania, ceramica e tradizione”, con l’esposizione di pezzi pregiati di ceramica rappresentativi delle città di Vietri sul Mare, Ariano Irpino, Calitri, Cava de’ Tirreni, Cerreto Sannita e San Lorenzello.