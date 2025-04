"Salernitana for education", Bronn incontra gli studenti della scuola Vicinanza Per le varie scuole interessate dall'iniziativa l'opportunità di conoscere la squadra granata

La Salernitana torna a scuola. Inizierà domani il progetto “Salernitana for education”, ideato dal club granata e riservato alle scuole elementari del territorio. Primo appuntamento domani mattina, mercoledì 9 aprile alle ore 10:00, con una delegazione dell'U.S. Salernitana 1919 incontrerà i bambini delle classi terze, quarte e quinte elementari presso l'Istituto Comprensivo Statale "Vicinanza" di Salerno. Saranno presenti il calciatore Dylan Bronn, il nutrizionista del club, dott. Stefano Gallo, ed il responsabile safeguarding nonché tutor del settore giovanile granata, dott. Giampaolo Cataldo, per parlare di fair play, valori dello sport, importanza della sana alimentazione e per rispondere alle curiosità degli allievi.

Sarà il primo di diversi appuntamenti che si svolgeranno presso gli presso gli istituti Calcedonia, Alfano I, Agazzi e IC Montecorvino Rovella che hanno aderito al progetto portato avanti dal club. Per tutti gli alunni la possibilità di presentare dei lavori (testi, disegni, sculture o qualsiasi altro manufatto artistico) aventi come tema l'amore per la Salernitana. Le classi che avranno prodotto il materiale più bello, avranno la possibilità di essere ospitate per un giorno al centro sportivo Mary Rosy e di incontrare calciatori e staff granata.