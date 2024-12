Salerno, posticipata l'apertura della villa comunale per il meteo: è polemica I turisti: "Potevano almeno avvisare". Ma i cancelli sono stati regolarmente aperti alle 18

Anche nel giorno di Natale la città di Salerno ha fatto il pieno di turisti. In tanti hanno scelto di trascorrere le festività tra le strade del centro per godersi lo spettacolo delle Luci d'Artista. Non è mancato, però, qualche disagio in villa comunale, dove l'apertura è stata posticipata di un'ora e mezza a causa dell'allerta meteo. "Inizialmente doveva aprire alle 16.30, ora ci hanno detto che se ne riparlerà alle 18", ha detto uno dei tanti visitatori che era in attesa dell'apertura dei cancelli. "Arrivare qui e trovarla chiusa non è stato per nulla simpatico, almeno potevano prevedere un avviso". Le comunicazioni, in realtà, sono state effettuate ai turisti dagli addetti alla sicurezza presenti ai varchi d'accesso della villa comunale che, alle 18, sono stati regolarmente aperti, consentendo ai turisti di godere dello spettacolo delle luminarie in uno dei luoghi più suggestivi del centro cittadino.