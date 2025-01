Salerno: "Successo per il concerto ma ora si continua con le Luci d'Artista" Il sindaco Napoli: l'evento continua nel mese di gennaio per spingere anche lo shopping per i saldi

“Tanti auguri ai salernitani ed a tutti i nostri ospiti da Piazza della Libertà. Salerno Piace ed il Capodanno in Piazza della Libertà è stato un grande successo d’arte, allegria, organizzazione. Siamo già al lavoro per organizzare grandi eventi spettacolari ed attraenti tutto l’anno”.

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli esprime orgoglio e soddisfazione per la meravigliosa serata che ha permesso a migliaia di concittadini con turisti e visitatori provenienti da tutta Italia di concludere festosamente l’anno vecchio e salutare il 2025 in compagnia di Giorgia, Pippo Pelo, Adriana Petro, Pika DJ. In piazza famiglie, bambini, ragazzi, appassionati che hanno cantato e ballato con Giorgia per tutta la serata urlando a squarciagola le frasi più belle di canzoni che sono la colonna sonora della nostra vita.

"L’esibizione di Giorgia è stata magica. Uno show di musica e poesia nell’incantevole Piazza della Libertà sul mare. Il pubblico è stato avvolto in un vortice incantevole d’emozioni indimenticabili. A mezzanotte il brindisi augurale con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, assessori e consiglieri comunali e regionali ed il fantasmagorico spettacolo di fuochi pirotecnici. Nella città delle Luci d’Artista un Capodanno superstar di luce e felicità per le decine di migliaia di presenti.

Il Capodanno in Piazza della Libertà è stato organizzato dal Comune di Salerno grazie al sostegno della Regione Campania. Una grande mobilitazione amministrativa, logistica, operativa d’intesa con Prefettura e Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Personale medico e sanitario, l’agenzia KLS per la sicurezza, Anni 60 Produzioni. E’ stato un grande lavoro di squadra, che ha coinvolto diverse centinaia di persone per molte settimane, svolto con professionalità e dedizione per ottenere un successo strepitoso anche grazie alla cooperazione ed senso civico del pubblico presente in piazza ed in strada.

Il Comune di Salerno ha messo in campo tante energie e risorse per garantire: l’ottima organizzazione amministrativa, la piena serenità dell’evento, il sistema dei parcheggi, la mobilità pubblica eccellente con navette e metro fino a notte inoltrata, la pulizia ed il decoro urbano.

Salerno Piace – ribadisce il Sindaco Vincenzo Napoli – ed ha dimostrato ancora una volta di poter organizzare grandi eventi con efficienza, sicurezza e generale soddisfazione. Questo successo c’incoraggia a continuare su questa strada. La città è piena di turisti attratti dalla magia delle Luci d’Artista che lasciamo accese nel mese di Gennaio per spingere anche lo shopping per i saldi. Stiamo programmando anche una serie di spettacoli durante l’anno con artisti di grande richiamo. Desidero ringraziare i colleghi di Giunta, i consiglieri comunali, il mio staff, i dirigenti ed il personale del Comune di Salerno e delle società di servizio per il grande lavoro svolto. Salerno è viva , una comunità solidale e coesa che non lascia nessuno indietro e s’impegna per risolvere i problemi e sfruttare le opportunità. Ancora auguri di buon anno a tutti specialmente alle persone sole, agli ammalati e sofferenti, a chi non riesce più a sorridere”.

L'evento è stato finanziato dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 616 del 14.11.2024 “Piano strategico per la Cultura e Turismo” per l'annualità 2024 , a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.