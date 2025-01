Sport e solidarietà: serata in ricordo dell'indimenticabile Gigi Galizia Evento promosso da Noi Donne... Soprattutto: appuntamento venerdì 17 alle 20

Solidarietà, sport e memoria rivivranno nella serata organizzata dall'associazione "Noi Donne... Soprattutto" per celebrare i dieci anni di attività. Venerdì 17 gennaio si terrà una serata dedicata al canottaggio integrato per le Donne in Rosa, un’iniziativa, partita dal Policlinico Gemelli di Roma, che permette alle donne operate al seno di ritrovare sé stesse attraverso lo sport del canottaggio e la natura. Con una cena di solidarietà l’associazione mira ad acquistare una barca da Canottaggio da dedicare all‘indimenticabile Gigi Galizia e da donare al Circolo Canottieri Irno.

"Il mare è emozione," diceva Gigi Galizia, il nostro allenatore, a cui dedichiamo questa serata e la promessa di acquistare e portare in acqua la barca Galizia.

La serata si terrà al Lloyd's Baia Hotel a partire dalle 20: gli interessati potranno prenotare chiamando al 3887991222