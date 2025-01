Allerta Meteo Gialla: a Salerno chiusi anche oggi parchi e cimiteri Previsti temporali intensi e forte vento

Prorogata fino alle 20 di oggi l'allerta meteo gialla in vigore in tutta la Regione Campania, diramata dalla Protezione Civile. Si prevedono temporali anche intensi su tutta la regione con un conseguente rischio idrogeologico localizzato (con possibili fenomeni come frane, esondazioni, allagamenti, caduta massi). Prorogato il vigente avviso per vento forte con possibili raffiche e mareggiate.

Raccomandati a tutti i sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alle previsioni, monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha prorogato la chiusura di parchi e cimitero in città, anche per la giornata di oggi, 18 gennaio.