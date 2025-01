Salerno: abbandona mobili in strada, la lettera di Salerno Pulita Si indaga per risalire all'identità dei responsabili

Una gran quantità di mobili abbandonati indiscriminatamente in strada, Salerno Pulita con un post sulla sua pagina social ha denunciato quanto accaduto in città.

"Caro cittadino,

che hai scelto di lasciare così, in strada, tutto l’arredo di una casa: mobili, tavolo, comodini, volevamo farti sapere che ci chiamiamo Salerno Pulita, non Salerno Traslochi. Che quando invitiamo i cittadini a considerare e trattare le strade della città come fossero spazi della propria casa, non intendiamo questo!

Il nostro è un invito alla collaborazione che tu hai ignorato nonostante la disponibilità di modi diversi di smaltire questi elementi. Ci sono due centri di raccolta, ad Arechi e Fratte, dove i nostri operatori ti avrebbero accolto con il sorriso, oppure avresti potuto contattare il nostro servizio di ritiro ingombranti a domicilio, che ti avrebbe certamente fornito indicazioni e fissato un appuntamento nel giro di pochi giorni. Infine, avresti potuto aspettare sabato 25 gennaio, quando, a partire da Sant’Eustachio, ricominceremo le tappe del nostro centro di raccolta mobile dove avresti potuto chiedere aiuto e informazioni.

Proviamo a sorridere davanti alla tua scelta, ma siamo indignati perché il tuo gesto non solo offende il nostro impegno per una città pulita, ma crea anche disagi a tutti i cittadini che, come noi, desiderano vivere in un ambiente decoroso e rispettabile.

E mentre questa lettera resta un messaggio virtuale, ne abbiamo inviata una reale alla Polizia municipale per avviare controlli utili a risalire alla tua identità. Speriamo che questa possa fungere da lezione per il futuro e che tu possa considerare il valore della responsabilità civica!"