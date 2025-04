Salernitana, Milan incontra la squadra e carica: fissato il premio salvezza La proprietà tenta il tutto per tutto per centrare la permanenza in cadetteria

Alla vigilia del derby contro la Juve Stabia, l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan ha fatto tappa al centro sportivo Mary Rosy per suonare la carica e ribadire la necessità di gettare il cuore oltre l'ostacolo nel momento più difficile del campionato. Il numero due del club, in occasione della seduta di rifinitura, ha voluto parlare a squadra ed allenatore, trasmettendo il pensiero, le motivazioni e la carica del presidente Danilo Iervolino. Proprio l'imprenditore di Palma Campania ha inteso lanciare un altro segnale forte e che conferma la volontà di non lasciare nulla d'intentato: è stato fissato un premio salvezza da 3 milioni per alimentare ulteriormente le speranze di centrare la permanenza in serie B.

L'auspicio del club è che il premio ad obiettivo previsto possa rappresentare un ulteriore sprone per la Salernitana che, in queste ultime sette partite, dovrà riuscire a centrare un'autentica impresa. Al confronto con squadra ed allenatore ha preso parte anche il direttore sportivo Marco Valentini che in settimana ha rinnovato la fiducia a Roberto Breda (che è rimasto in silenzio e non ha presentato la sfida del "Menti"), anche lui chiamato a riscattare un percorso non esaltante e che, adesso, dovrà essere migliorato per riuscire a salvare la categoria.